Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

«В ходе боевой работы артиллеристы уничтожили опорный пункт противника и бронетехнику ВСУ на кураховском направлении специальной военной операции. Расчёты самоходно-артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и миномётные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки. Нанеся удар по силам противника, боевые машины скрытно меняют позицию», — сообщили в ведомстве.