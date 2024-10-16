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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российская группировка «Юг» уничтожила опорный пункт ВСУ на кураховском направлении при помощи самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе боевой работы артиллеристы уничтожили опорный пункт противника и бронетехнику ВСУ на кураховском направлении специальной военной операции. Расчёты самоходно-артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и миномётные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки. Нанеся удар по силам противника, боевые машины скрытно меняют позицию», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществлялись с помощью беспилотников.