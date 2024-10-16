Уроженец Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Боец СВО, уроженец поселка Белозиминский Тулунского района, героически погиб при выполнении задания. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тулуна.
Василий Боричев окончил СПТУ-78 в Нижнеудинске, а после отправился на срочную службу, там работал водителем. Его достижения отметили знаками «Отличник Советской армии» и «Воин-спортсмен» первой степени.
— После завершения срочной службы мужчина продолжал участвовать в регулярных военных сборах в 1998 и 2007 годах, а затем отправился в зону проведения спецоперации, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Василий Боричев погиб 25 августа 2024. За проявленное мужество, храбрость и отвагу его посмертно наградили орденом Мужества.
Прощание с бойцом состоится 17 октября с 12:00 до 13:00 в храме Святителя Луки Крымского, на территории Тулунской городской больницы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Кутском районе простились с Анатолием Злобиным. Мужчина героически погиб «за ленточкой».