МККК контактирует с Москальковой по гуманитарным последствиям под Курском

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) находятся в непрерывном контакте с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис организации.
В основном при контактах речь идет о ситуации в Курской области. На данный момент там наблюдаются серьезные гуманитарные последствия.
Российская сторона в этом контексте намерена прояснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области. Их посещали представители МККК.
Ранее сообщалось, что украинские военные насильно вывозят российских граждан с территории Курской области, чтобы потом обменять их на боевиков.