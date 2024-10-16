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МККК контактирует с Москальковой по гуманитарным последствиям под Курском

РФ пытается прояснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области, которых посещали представители Международного комитета Красного Креста.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) находятся в непрерывном контакте с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис организации.

В основном при контактах речь идет о ситуации в Курской области. На данный момент там наблюдаются серьезные гуманитарные последствия.

Российская сторона в этом контексте намерена прояснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области. Их посещали представители МККК.

Ранее сообщалось, что украинские военные насильно вывозят российских граждан с территории Курской области, чтобы потом обменять их на боевиков.

права человека