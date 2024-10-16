На СВО погиб заводчанин-доброволец из Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле днем 16 октября простятся с 46-летним Виктором Ярославцевым. Мужчина погиб на специальной военной операции в октябре, выполняя боевое задание под Угледаром. Тагильчанина представили к ордену Мужества посмертно.
Виктор Ярославцев работал в механосборочном цехе Уралвагонзавода, а позже — на местном заводе металлоконструкций. На фронт он ушел добровольцем в ноябре 2023 года.
— О том, что мужчина подписал контракт, родные узнали в последний момент. Он долго молчал, потом заверял близких, что едет в обычную командировку в Ростов, и что никакой опасности для его жизни там нет и не будет, — передает пресс-служба похоронного дома «Реквием». — На самом деле, Виктор давно уже принял серьезное решение.
На спецоперации Виктор «Ява» Ярославцев был командиром эвакуационного отряда тридцатого батальона. За время службы он успел унести с полей боев сотни раненых, дважды был ранен сам и удостоился медали «За отвагу». В сентябре 2024 года он последний раз навестил свою семью — брата, супругу и трех несовершеннолетних детей — во время отпуска, а 6 октября в день 24-ой годовщины свадьбы состоялся их последний телефонный разговор с женой.
— Витя был человеком невероятной доброты. Он будто знал, что так рано уйдет. Не жалея себя, торопился жить и не упускал ни малейшей возможности сделать что-то хорошее и по-настоящему важное для окружающих, — вспоминает погибшего супруга Елена.
По ее словам, Виктор Ярославцев любил своих детей и старался дать им самое лучшее, воспитать их хорошими людьми, но в октябре 2024 года жизнь тагильчанина оборвалась.