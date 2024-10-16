На СВО погиб заводчанин-доброволец из Нижнего Тагила

— О том, что мужчина подписал контракт, родные узнали в последний момент. Он долго молчал, потом заверял близких, что едет в обычную командировку в Ростов, и что никакой опасности для его жизни там нет и не будет, — передает пресс-служба похоронного дома «Реквием». — На самом деле, Виктор давно уже принял серьезное решение.