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Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника

Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской и Воронежской областями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и один — над Воронежской областями, сообщило в среду Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Белгородской области и один над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.