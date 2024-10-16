МО РФ сообщило об уничтожении трех БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Так, два беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской области и один над территорией Воронежской.
Ранее в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о перехвате беспилотника над регионом. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.