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МО РФ сообщило об уничтожении трех БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Воронежской областями. Об этом в среду, 16 октября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Так, два беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской области и один над территорией Воронежской.

Ранее в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о перехвате беспилотника над регионом. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.