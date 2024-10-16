В Самаре пройдет выставка трофейного оружия с СВО

Глава Самарской области провел совещание, на котором обсудили вопросы подготовки к Параду Памяти. Патриотические акции и мероприятия стартовали 15 октября.
— Важным событием этого года станет выставка трофейного вооружения, военной и специальной техники иностранного производства, посвященная специальной военной операции, на пл. им. Куйбышева в период с 4 по 10 ноября 2024 года, — указали в пресс-службе правительства.
Кроме того, в регионе с 5 по 8 ноября пройдет Всероссийский семинар. Совещание соберет руководителей филиалов государственного фонда «Защитники Отечества». Все его участники станут зрителями парада 7 ноября.