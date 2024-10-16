«Изменил решение после событий в Курской области»: Наплыв добровольцев на СВО фиксируют в Петербурге

— Штурмы девятиэтажек, в которых враг очень хорошо закрепляется, забыть невозможно, но после событий в Курской области я решил, что там мой опыт нужен. Даже один человек может быть полезен, поэтому и пошел на второй контракт. Мы понимаем, с каким врагом имеем дело. Они даже своих не жалеют. Никогда не забуду, как мы выводили мирных жителей, снимали с себя бронежилеты и надевали на них, чтобы вывести из зоны обстрела.