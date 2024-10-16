«Изменил решение после событий в Курской области»: Наплыв добровольцев на СВО фиксируют в Петербурге

В петербургском пункте отбора на контрактную службу многолюдно. Сегодня день отправки — очередную группу контрактников, подписавших соглашение с Министерством обороны, отвезут в часть. Сразу обращает на себя внимание возрастной разброс: от вчерашнего студента до мужчин с сединой и натруженными кулаками. Кто-то напряженно слушает консультантов, которые объясняют про документы, банковские карты, выплаты. На галерке молодые ребята тихо общаются, не обращая внимания на «лекцию».
«НЕ ЗАБЫТЬ ШТУРМ ДЕВЯТИЭТАЖЕК».
— А что нам слушать, мы уже по второму разу. Все понятно, — говорят 24-летние мужики.
В соседнем помещении тоже кипит работа. Инструкторы беседуют с теми, кто только пришел подавать документы.
— Алгоритм такой: вы пройдете медосмотр, тестирование, мы проверим ваши документы, после этого подпишем контракт, — говорит молодой сержант. — Сразу в зону боевых действий вас, конечно, не направят. Сначала в тыловые части — подтянуть физическую форму, вспомнить или освоить военную специальность.
Последнее время в военкоматах Петербурга, да и всей страны, наплыв добровольцев. Многие приняли решение идти в армию после нападения на Курскую область. Об этой же мотивации говорит 24-летний Ренат (имя изменено). За его плечами уже есть одна командировка в зону СВО и штурм Артемовска. До службы он работал грузчиком на складе.
— Штурмы девятиэтажек, в которых враг очень хорошо закрепляется, забыть невозможно, но после событий в Курской области я решил, что там мой опыт нужен. Даже один человек может быть полезен, поэтому и пошел на второй контракт. Мы понимаем, с каким врагом имеем дело. Они даже своих не жалеют. Никогда не забуду, как мы выводили мирных жителей, снимали с себя бронежилеты и надевали на них, чтобы вывести из зоны обстрела.
«ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ».
Вскоре к пункту отбора приезжает автобус, и мужики идут грузить свои баулы. Тут сразу видно, кто в первый раз, а кто с опытом. Те, кто в первый раз, в основном несут дорожные сумки. Уже проходившие эту процедуру предпочитают удобные рюкзаки, из которых видны спальные мешки и походные коврики, чтобы закинуть вещи за спину. У автобуса разговорились с 31-летним бойцом, который представился позывным «Мужик». Ему 31, за плечами служба в ОМОНе. Он хочет попасть именно в Курскую область.
— Хочется это закончить, в любом случае победа будет за нами, у противника фронт сыпется, наши штурмовые подразделения совершают прорывы, захватывают пункты постоянной дислокации противника. Я хочу приблизить нашу победу, чтобы перестали погибать мирные жители, — говорит боец.
Беседу прерывает старший. Пора ехать. Удачи, парни!
А В ЭТО ВРЕМЯ.
В регионах тоже наплыв добровольцев.
Похожая картина на пунктах отбора во всех регионах страны. Желающих стать контрактниками стало заметно больше.
Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Ставрополя подполковник Руслан Четвертев говорит, что в регионе стало в несколько раз больше желающих подписать контракт.
— Приходят даже те, кто только прошел или даже не проходил срочную службу. Они заменяют службу по призыву службой по контракту. Убывают и в зону СВО. Бывает и так, что сын идет к отцу или отец идет к сыну, — говорит он.
По словам начальника пункта отбора, немалую роль играют и выплаты контрактникам. Так, в Ставрополье региональная выплата составляет 1 млн 600 тыс. рублей. Их выплачивают после зачисления контрактника в часть. Также от Минобороны идет выплата 400 тыс. рублей. Получается два миллиона.
На пункте отбора говорят, что иногда кандидат оказывается на службе за один день: утром пришел с документами, вечером — уже на полигоне. Однако обычно процедура занимает два-три дня.