Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после удара ВС России

«Минобороны опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара с применением пяти ракет по бронетанковому заводу в городе Николаев. В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлены», — говорится в сообщении ведомства.