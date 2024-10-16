«Минобороны опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара с применением пяти ракет по бронетанковому заводу в городе Николаев. В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлены», — говорится в сообщении ведомства.
Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после удара ВС России
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, в результате поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронетехники, производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено, сообщило Минобороны РФ, предоставив соответствующее видео.