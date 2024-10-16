В Татарстане ввели новые льготы для участников СВО и их семей

Также военнослужащие освобождаются от платы на один неиспользуемый для бизнеса земельный участок. Среди прочего в некоторых районах предоставляются бесплатные пришкольные лагеря, завтраки и обеды для школьников, компенсация части расходов на услуги по уходу за детьми в детсадах.