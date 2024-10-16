В Татарстане ввели новые льготы для участников СВО и их семей. Их количество увеличилось до 2 219 по 16 видам, сообщили в пресс-службе Минюста республики.
В список нововведений вошли освобождение от родительской платы за содержание детей в школах-интернатах, признание безнадежной к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам.
В Казани, Актанышском, Кукморском, Мензелинском и Чистопольском районах уже действуют льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. А в Набережных Челнах и 13 районах республики предусмотрены льготы по земельному налогу.
Также военнослужащие освобождаются от платы на один неиспользуемый для бизнеса земельный участок. Среди прочего в некоторых районах предоставляются бесплатные пришкольные лагеря, завтраки и обеды для школьников, компенсация части расходов на услуги по уходу за детьми в детсадах.
Напомним, в Татарстане участникам СВО будут бесплатно выдавать земельные участки. В этот список попали добровольцы и лица, проходящие службу в войсках нацгвардии, имеющие спецзвания полиции.