Из Башкирии в Курск выехал 46-й гуманитарный конвой

«Проводили в путь ребят из Союза десантников и Союза казаков села Иглино в город Курск для доставки 46-го гуманитарного конвоя. Огромное спасибо всем, кто не остается в стороне и помогает формировать гуманитарный груз. Ребята везут одеяла, простыни, медикаменты, собранные местными жителями и волонтерами, а также личные посылки для бойцов от Союза ветеранов боевых действий, одежду и обувь от “Добровещь”. Пять стиральных машин для госпиталя приобрела четвертая школа села Иглино», — рассказала в своих соцсетях глава Иглинского района Гузель Насырова.



Она добавила, что отправка груза организована по инициативе Союза десантников села Иглино и Иглинского Союза ветеранов боевых действий, и пожелала водителям и сопровождающим легкой и безопасной дороги.