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В Вознесенском округе простятся с Александром Золотовым, погибшим на СВО

Похороны пройдут 17 октября в селе Криуша.

Источник: администрация Вознесенского округа

В Вознесенском округе пройдут похороны военнослужащего Александра Золотова, погибшего в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в районной администрации.

Нижегородец погиб во время исполнения воинской задачи в зоне СВО. Похороны пройдут 17 октября в селе Криуша.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича! Вечная память и слава Герою!» — говорится в сообщении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что прощание с погибшим на СВО Вадимом Новоторновым прошло на Бору.