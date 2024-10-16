В Вознесенском округе простятся с Александром Золотовым, погибшим на СВО

В Вознесенском округе пройдут похороны военнослужащего Александра Золотова, погибшего в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в районной администрации.
Нижегородец погиб во время исполнения воинской задачи в зоне СВО. Похороны пройдут 17 октября в селе Криуша.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича! Вечная память и слава Герою!» — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что прощание с погибшим на СВО Вадимом Новоторновым прошло на Бору.