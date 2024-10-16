«Без задержек»: мобилизованный боец из Красноярска рассказал о своевременных выплатах

По его словам, все приходит вовремя и без задержек.
Мужчина получил повестку в 2022 году. В скором времени он отправился на линию соприкосновения. Алексей служит в десантно-штурмовой дивизии. Мужчина положительно отзывается о дружбе в армии.
«Есть друзья на гражданке, а есть в армии — это совсем другое. Я уверен в товарищах, с которыми служу, с которыми вместе выполняем общий долг. У нас, в принципе, все сплоченно получается. Все ребята молодцы», — поделился впечатлениями Алексей.
Единовременная выплата после заключения контракта на участие в СВО составляет от 800 тыс. рублей. Ежемесячно от 210 000 рублей.
Напомним, чтобы стать участником спецоперации, нужно зайти на сайт служба-по-контракту24.рф или позвонить по телефону 8−800−101−51−72.