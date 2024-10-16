«Без задержек»: мобилизованный боец из Красноярска рассказал о своевременных выплатах

«Есть друзья на гражданке, а есть в армии — это совсем другое. Я уверен в товарищах, с которыми служу, с которыми вместе выполняем общий долг. У нас, в принципе, все сплоченно получается. Все ребята молодцы», — поделился впечатлениями Алексей.