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Российские войска освободили села Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Красный Яр — небольшое село в десяти километрах к юго-востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск). Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и продвигаться к Гродовке с юга.

Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.

В то же время группировка «Запад» заняла село Невское в Луганской Народной Республике.

Невское — село у границы ЛНР и Харьковской области. Взятие его позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.