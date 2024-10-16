Российские войска освободили села Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Красный Яр — небольшое село в десяти километрах к юго-востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск). Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и продвигаться к Гродовке с юга.
Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.
В то же время группировка «Запад» заняла село Невское в Луганской Народной Республике.
Невское — село у границы ЛНР и Харьковской области. Взятие его позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.