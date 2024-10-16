В Самарской области выплата за службу по контракту составит 2 млн рублей

В Самарской области с 16 октября увеличили выплаты для военнослужащих, подписавших контракт. Теперь она составляет 2 миллиона рублей.
За первый год службы бойцы могут заработать 4,5 млн рублей. Решение об увеличении выплаты принял глава региона Вячеслав Федорищев.
— Задача по пополнению рядов нашей армии является первоочередной, задача по обеспечению максимального довольствия, внимания к членам семей военнослужащих, а также непосредственно к нашим героям — всегда приоритет работы всей страны и правительства Самарской области, — отметил губернатор.
Кроме того, в регионе реализуют более 30 мер поддержки для военнослужащих и их семей. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно на сайте.