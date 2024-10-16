Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области участникам СВО и их семьям предоставят новую льготу

В Иркутской области право на льготное посещение спортивных объектов предоставят участникам специальной военной операции и членам их семей, включая пасынков и падчериц. Такие изменения внесли в закон «О физической культуре и спорте в Иркутской области» во втором и окончательном чтении сегодня на сессии регионального парламента под председательством Александра Ведерникова.

Источник: Freepik

Кроме того, во втором окончательном чтении принят законопроект, наделяющий муниципалитеты полномочиями по обеспечению детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием. В первом и окончательном чтении приняты изменения в закон, регулирующий порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, документы, содержащие сведения об участии в специальной военной операции, гражданин может предоставить самостоятельно, либо информация будет запрашиваться в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Законопроекты направлены губернатору Иркутской области для подписания и обнародования.