В Иркутской области участникам СВО и их семьям предоставят новую льготу

В Иркутской области право на льготное посещение спортивных объектов предоставят участникам специальной военной операции и членам их семей, включая пасынков и падчериц. Такие изменения внесли в закон «О физической культуре и спорте в Иркутской области» во втором и окончательном чтении сегодня на сессии регионального парламента под председательством Александра Ведерникова.