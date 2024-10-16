В Иркутской области участникам СВО и их семьям предоставят новую льготу

Кроме того, во втором окончательном чтении принят законопроект, наделяющий муниципалитеты полномочиями по обеспечению детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием. В первом и окончательном чтении приняты изменения в закон, регулирующий порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, документы, содержащие сведения об участии в специальной военной операции, гражданин может предоставить самостоятельно, либо информация будет запрашиваться в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
Законопроекты направлены губернатору Иркутской области для подписания и обнародования.