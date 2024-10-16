Вениамин Кондратьев: забота о военнослужащих и их семьях — в приоритете

Это касается также граждан, уволенных из армии, и тех, кто был исключен из добровольческих формирований, но принимал участие в той же операции. Кроме того, вдовы и вдовцы военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших при выполнении боевых задач, тоже имеют право на получение такой помощи при условии, что они не вступили в новый брак.