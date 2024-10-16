Вениамин Кондратьев: забота о военнослужащих и их семьях — в приоритете

О том, какие меры поддержки участников и ветеранов СВО и членов их семей действуют на Кубани, рассказали на брифинге министерства труда и социального развития Краснодарского края. Спикерами мероприятия стали начальник отдела адресного предоставления мер социальной поддержки Наталья Ролик и начальник отдела льгот и субсидий Дмитрий Брискман.
Какие выплаты?
Жителям Краснодарского края, которые заключили контракт на военную службу с 1 февраля 2024 года и участвуют в специальной военной операции, будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 500 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление и необходимые документы в любое управление социальной защиты населения края лично или через представителя.
Кроме того, такую выплату будут предоставлять и без подачи заявления — на основании списков, составленных военным комиссариатом Краснодарского края. Это касается:
— военнослужащих, призванных на службу, включая тех, кого призвали по Указу Президента РФ от 21 сентября 2022 года о частичной мобилизации. Помощь полагается тем, кто заключил контракт на службу с 1 февраля 2024 года до окончания специальной военной операции, если они служат в частях на территории Краснодарского края или были призваны местным военным комиссариатом;
— людей, направленных в воинские части из Краснодарского края, которые подписали контракт на участие в добровольческом формировании с 1 февраля 2024 года до окончания специальной военной операции и участвовали в ней;
— иностранцев, которые заключили контракт на службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года в пунктах отбора на военную службу в Краснодарском крае.
Граждане Российской Федерации, которые с 15 октября 2024 года до окончания специальной военной операции заключат контракт на военную службу в военном комиссариате или пунктах отбора в Краснодарском крае, получат единовременную материальную выплату в размере 1 миллион 500 тысяч рублей.
Для оказания дополнительной материальной поддержки гражданам России, которые с 10 августа по 31 декабря 2024 года (включительно) заключат контракт на военную службу в военном комиссариате или пунктах отбора в Краснодарском крае и будут назначены на новые или резервные воинские должности, будет предоставлена единовременная помощь в размере 200 тыс. рублей.
Санаторно-курортное лечение.
Согласно постановлению губернатора Краснодарского края от 22 сентября 2023 года, военнослужащие и участники добровольческих формирований, принимавшие участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, имеют право на получение единовременной материальной помощи для оплаты санаторно-курортного лечения.
Это касается также граждан, уволенных из армии, и тех, кто был исключен из добровольческих формирований, но принимал участие в той же операции. Кроме того, вдовы и вдовцы военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших при выполнении боевых задач, тоже имеют право на получение такой помощи при условии, что они не вступили в новый брак.
При этом оплата стоимости услуг санаторно-курортного лечения не должна превышать 100 тыс. руб., а для инвалидов I группы — 130 тыс. рублей.
Участники специальной военной операции и их семьи (супруги, дети, родители) также могут поехать в санаторий и получить там лечение, питание и проживание бесплатно. Санаторно-курортные организации, в которых можно предъявить сертификат на оплату стоимости услуг санаторно-курортного лечения, определяются министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Выдачу сертификатов и оплату стоимости услуг санаторно-курортного лечения на территории Краснодарского края осуществляют управления социальной защиты населения в муниципалитетах.
Газификация дома.
Кроме того, в целях поддержки граждан, являющихся участниками СВО, предусматривается предоставление дополнительной меры социальной поддержки по газификации домовладений отдельным категориям граждан внутри границ земельных участков в виде компенсации понесенных расходов, в числе которых участники специальной военной операции и члены их семей:
— в размере не более 110 248 ₽ (с учетом индексации) — в 2024 году.
Либо субсидии на газификацию домовладений:
— в размере не более 104 500 ₽ (с учетом индексации) — в 2024 году.
По состоянию на 30 сентября текущего года количество граждан, получивших компенсацию расходов и субсидии, значительно возросло. Так, 233 участника СВО и члены их семей воспользовались компенсацией, а 61 участник и его близкие — субсидиями.
Эти меры социальной поддержки предоставляются государственными казенными учреждениями Краснодарского края — управлениями социальной защиты населения в муниципальных образованиях.
Получить компенсацию и субсидии на газификацию можно как по месту жительства, так и по месту пребывания гражданина, а также по месту нахождения газифицируемого домовладения.
В случае смерти.
В Краснодарском крае установлена единовременная выплата в размере 2 млн руб., которая предоставляется в равных долях членам семей (супругам, детям, родителям) военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, начатой 24 февраля 2022 года. Эта помощь предназначена для следующих категорий:
— военнослужащим, которые проходили службу на момент своей смерти на территории Краснодарского края;
— военнослужащим, местом жительства которых на день смерти являлся Краснодарский край;
— уроженцам Краснодарского края при условии, что на день их смерти на территории края проживал хотя бы один из членов семьи или один из полнородных или неполнородных братьев или сестер, а также дедушки и бабушки с обеих сторон;
— гражданам, погибшим в ходе специальной военной операции, находясь в добровольческих формированиях, поддерживающих задачи Вооруженных сил Российской Федерации, при этом их местом жительства на день смерти также должен быть Краснодарский край.
Если у погибшего военнослужащего или гражданина, участвовавшего в добровольческом формировании, нет близких родственников, единовременная материальная помощь выплачивается в равных долях его полнородным и неполнородным братьям и сестрам или дедушке и бабушке как со стороны отца, так и со стороны матери.