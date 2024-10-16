Российские военные нанесли удары по силам 11 бригад ВСУ в Курской области

«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Малая Локня, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плёхово, Свердликово, Суджа, Старая Сорочина и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении.