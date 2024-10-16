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Похожий на БПЛА объект обнаружили в воронежском селе

В одном из сел Каширского района был обнаружен объект, визуально похожий на беспилотник. В настоящий момент оперативные службы проводят проверку. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Утром стало известно, что над территорией Воронежской областью прошедшей ночью силами ПВО и РЭБ был ликвидирован БПЛА самолетного типа. Однако более подробной информацией власти не поделились. Информация об угрозе атаки дронов поступила воронежцам в 4.42 среды, 16 октября. В 5.22 губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале доложил о сбитом беспилотнике. О разрушениях на земле или пострадавших утром не сообщалось.