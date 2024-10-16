В Омске спортсмен Александр Шлеменко встретился с участниками СВО

Главная тема разговора — «Роль отца в воспитании детей и укреплении традиционных ценностей». Поговорили о важности для ребенка авторитета отца, значимости занятий физкультурой и спортом, также обсудили возможности для детей из многодетных семей в регионе", говорится в сообщении.