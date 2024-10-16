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В Омске спортсмен Александр Шлеменко встретился с участниками СВО

Мероприятие прошло перед Днем отца и было посвящено семейным ценностям.

В Омске основатель школы единоборств «Шторм», отец пятерых детей Александр Шлеменко вместе со своим сыном Александром принял участие в тематической встрече. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

«Событие состоялось сегодня в Штабе общественной поддержки партии “Единая Россия”.

Главная тема разговора — «Роль отца в воспитании детей и укреплении традиционных ценностей». Поговорили о важности для ребенка авторитета отца, значимости занятий физкультурой и спортом, также обсудили возможности для детей из многодетных семей в регионе", говорится в сообщении.

Часть гонорара за выигранные бои Александр Шлеменко направляет на гуманитарную помощь. Этим он занимается с первых дней СВО.