В Омске спортсмен Александр Шлеменко встретился с участниками СВО

В Омске основатель школы единоборств «Шторм», отец пятерых детей Александр Шлеменко вместе со своим сыном Александром принял участие в тематической встрече. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
«Событие состоялось сегодня в Штабе общественной поддержки партии “Единая Россия”.
Главная тема разговора — «Роль отца в воспитании детей и укреплении традиционных ценностей». Поговорили о важности для ребенка авторитета отца, значимости занятий физкультурой и спортом, также обсудили возможности для детей из многодетных семей в регионе", говорится в сообщении.
Часть гонорара за выигранные бои Александр Шлеменко направляет на гуманитарную помощь. Этим он занимается с первых дней СВО.