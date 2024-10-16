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МО показало уничтожение беспилотником «Иноходец» танка ВСУ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с помощью беспилотника «Иноходец».

По данным ведомства, военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА обнаружили в лесополосе танк ВСУ. После определения и подтверждения точных кoординат местoнахождения боевой машины противника было принято решение о тoчечном огневом воздействии. В результате нанесенного расчетом ударнoго БПЛА «Иноходец» прямого ракетного удара танк боевиков ВСУ был уничтожен.