Ход операции по уничтожению ВСУ
Российские военные за сутки отразили девять контратак украинских сил в районах Зеленого Шляха, Любимовки, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, нанеся удары по украинским позициям в населенных пунктах Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово. В 17 населенных пунктах Курской области, включая Суджу, поражены скопления украинских войск и техники.
Потери украинской армии за сутки составили более 350 человек, 21 единица бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин, пять минометов и семь автомобилей. Шесть военнослужащих Украины сдались в плен.
За весь период боевых действий на Курском направлении Киев потерял более 23 550 человек. Уничтожено 160 танков, 75 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 934 боевые бронированные машины, 639 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.
Засады ВСУ в курском приграничье
Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) организовывали засады в приграничье Курской области, обстреливая гражданские автомобили и местных жителей, пытавшихся покинуть район. Об этом сообщила волонтер Мария, которая помогала эвакуировать людей в начале вторжения. Она рассказала о случаях расстрела машин при попытке выехать через село Коренево, где ДРГ стояла по обе стороны дороги и обстреливала все проезжающие автомобили.
Есть история о расстреле большого количества машин и, соответственно, людей при попытке выехать через село Коренево. <…> Люди просто-напросто пытались выехать, но столкнулись с засадой ДРГ. Диверсионная группа стояла по обе стороны дороги и расстреливала все проезжающие машины.
В результате погибли ее дядя и соседи, в том числе две семьи: мама, папа, девочка и мама, папа, мальчик. Тело мальчика до сих пор не найдено.
Запросы в МККК от семей жителей Курской области
Международный комитет Красного Креста получил запросы о помощи от семей жителей Курской области и работает над ними, сообщили РИА Новости в российском офисе организации.
Москалькова ранее сообщила, что старается выяснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области, которых посещали представители МККК, и задействованы все возможные каналы.
Обстрел объекта культурного наследия в Курской области
Возбуждено уголовное дело против украинских боевиков, участвовавших в обстреле объекта культурного наследия «Усадьба Барятинских» Марьино в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
11 октября боевики и наемники использовали артиллерию, минометы и РСЗО для обстрела усадьбы в поселке Марьино, в результате чего усадьба и находящиеся на территории объекта здания и сооружения были повреждены. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к этому преступлению.
Помощь жителям региона
Губернатор Алексей Смирнов сообщил, что на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным обсудили выдачу сертификатов на покупку жилья для переселенцев из приграничных районов взамен утраченного.
По словам Смирнова, на эти цели выделено 12,5 млрд рублей, и сертификаты уже получили около 2000 курян, чьи дома находились в зоне обстрелов или были разрушены. Чиновники также обсудили восстановление разрушенных районов и возможность строительства типовых домов для возвращающихся жителей.
Кроме того, Смирнов отметил, что почти 145 000 человек уже получили помощь в размере 10 000 рублей, а свыше 140 000 граждан — по 15 000 рублей. Жители четырех приграничных районов без комиссионного обследования получают выплату 150 000 рублей за утраченное имущество первой необходимости, и выплаты уже перечислены 67 000 человек, что помогло им подготовиться к зиме.