Российские военные за сутки отразили девять контратак украинских сил в районах Зеленого Шляха, Любимовки, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, нанеся удары по украинским позициям в населенных пунктах Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово. В 17 населенных пунктах Курской области, включая Суджу, поражены скопления украинских войск и техники.

Потери украинской армии за сутки составили более 350 человек, 21 единица бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин, пять минометов и семь автомобилей. Шесть военнослужащих Украины сдались в плен.

За весь период боевых действий на Курском направлении Киев потерял более 23 550 человек. Уничтожено 160 танков, 75 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 934 боевые бронированные машины, 639 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) организовывали засады в приграничье Курской области, обстреливая гражданские автомобили и местных жителей, пытавшихся покинуть район. Об этом сообщила волонтер Мария, которая помогала эвакуировать людей в начале вторжения. Она рассказала о случаях расстрела машин при попытке выехать через село Коренево, где ДРГ стояла по обе стороны дороги и обстреливала все проезжающие автомобили.

Есть история о расстреле большого количества машин и, соответственно, людей при попытке выехать через село Коренево. <…> Люди просто-напросто пытались выехать, но столкнулись с засадой ДРГ. Диверсионная группа стояла по обе стороны дороги и расстреливала все проезжающие машины.

В результате погибли ее дядя и соседи, в том числе две семьи: мама, папа, девочка и мама, папа, мальчик. Тело мальчика до сих пор не найдено.

«МККК в настоящее время не участвует в прямом общении между омбудсменом Украины и уполномоченным по правам человека в России. Тем не менее, мы находимся в регулярном диалоге с обоими. Кроме того, МККК получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области и ведет работу по этим запросам», — сообщила организация.