ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской и Орловской областями

«Шестнадцатого октября в период с 19.00 до 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Брянской и Орловской областей», — говорится в сообщении.