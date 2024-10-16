«Шестнадцатого октября в период с 19.00 до 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Брянской и Орловской областей», — говорится в сообщении.
ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской и Орловской областями
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 19.00 до 19.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Орловской областями, сообщило Минобороны РФ.