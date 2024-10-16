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Над Курской областью сбили еще две ракеты ВСУ

Еще две украинские ракеты уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Курской областью. Об этом 16 октября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня вечером в Курской области уничтожены две украинские ракеты. Спасибо бойцам ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Смирнов неоднократно предупреждал о ракетной опасности.

Также в этот днь Минобороны сообщило, что система ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Воронежской областями.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.