Над Курской областью сбили еще две ракеты ВСУ

«Сегодня вечером в Курской области уничтожены две украинские ракеты. Спасибо бойцам ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день Смирнов неоднократно предупреждал о ракетной опасности.
Также в этот днь Минобороны сообщило, что система ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Воронежской областями.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.