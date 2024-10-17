Восстановлен разрушенный после падения дрона ВСУ дом в Приморско-Ахтарске

Завершено восстановление многоквартирного дома в Приморске-Ахтарске, который несколько месяцев назад пострадал от киевской агрессии. Жильцы трехэтажки по улице Азовской уже возвращаются в свои квартиры.
«Накануне специализированная организация провела здесь проверку и запуск газового оборудования, подрядная организация заасфальтировала придомовую территории, а сегодня озеленители занимаются благоустройством двора», — рассказал глава администрации Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.
Напомним, дом был разрушен 5 июля фрагментами сбитых дронов. В больнице после налета беспилотников на Приморско-Ахтарск попали пять человек, среди них один ребенок. Шестилетняя девочка погибла.