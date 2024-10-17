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ЦТАК: 1,4 млн граждан КНДР хотят вступить в армию

Молодые люди хотят вступить в армию на фоне обострения отношений с Сеулом.

Источник: Аргументы и факты

Более 1,4 миллиона молодых граждан КНДР изъявили желание вступить в ряды вооруженных сил страны на фоне растущей напряженности у границы с Южной Кореей. Об этом сообщает Информационное агентство Центральной Кореи (ЦТАК).

«Более 1,4 млн молодых людей изъявили желание вступить и возвратиться в Народную Армию. Во всей стране царит воля к наказанию подонков Республики Кореи, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной Республики», — передает агентство.

ЦТАК подчеркивает, что желание молодежи служить в армии свидетельствует о «сильном проявлении глубокой ненависти и жажды мести», характерном для нового поколения, готового с оружием противостоять агрессии.

На этой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил Южную Корею в использовании беспилотников для распространения пропаганды, назвав это военной провокацией, и потребовал «незамедлительных военных мер» для укрепления обороноспособности страны.

Ранее Северная Корея взорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. В ответ на это южнокорейские военные усилили наблюдение и готовность к возможным действиям со стороны КНДР.