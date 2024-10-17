Депутат Дмитрук: Зеленский не верит в победу ВСУ и членство Украины в НАТО

Украинский глава Владимир Зеленский сам не верит в то, о чём он говорит. Зеленский понимает, что Киев проиграет в украинском конфликте, а Украина не станет членом Североатлантического альянса. Об этом заявил украинский парламентарий Артём Дмитрук.
Он подчеркнул, что окружение Зеленского также не верит в успех Вооружённых сил Украины и вступление страны в НАТО.
«Ни Зеленский, никто из его окружения не верят уже давно в то, что говорят. Они сами давно понимают, что ни побед, ни НАТО не будет. Им это нужно исключительно, чтобы продлить свой срок», — написал Дмитрук в Telegram.
Депутат Верховной рады отметил, что Зеленский на закрытом собрании в украинской столице «не смог ответить ни на один вопрос, касательно реальных сроков и планов на будущее».
Кроме того, Зеленский больше не прислушивается к военным и украинской разведке, сведения о ситуации в зоне боевых действий поступают «очень плачевные».
Ранее сообщалось, что Михаил Подоляк раскрыл смысл секретных пунктов «плана победы» Зеленского.