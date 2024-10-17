Мощные взрывы гремят в Киеве на фоне воздушной тревоги

При этом в столице гремит воздушная тревога. Она была также объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Ровненской, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях страны.