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Мощные взрывы гремят в Киеве на фоне воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и других областях страны.

Громкие звуки раздаются на территории Украины в ночь на 17 октября. Подробности сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники и очевидцев.

Так, взрывы были зафиксированы в Киеве. Подробности о последствиях пока не сообщались, на место выехали сотрудники экстренных служб.

«В Киеве слышны взрывы», — указано в публикации.

При этом в столице гремит воздушная тревога. Она была также объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Ровненской, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях страны.

Ранее российские военные атаковали украинскую авиабазу на границе с Приднестровьем. Взрыв зафиксировали в районе аэродрома у Лиманского в Одесской области.