Мощные взрывы гремят в Киеве на фоне воздушной тревоги

Громкие звуки раздаются на территории Украины в ночь на 17 октября. Подробности сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники и очевидцев.
Так, взрывы были зафиксированы в Киеве. Подробности о последствиях пока не сообщались, на место выехали сотрудники экстренных служб.
«В Киеве слышны взрывы», — указано в публикации.
При этом в столице гремит воздушная тревога. Она была также объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Ровненской, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях страны.
Ранее российские военные атаковали украинскую авиабазу на границе с Приднестровьем. Взрыв зафиксировали в районе аэродрома у Лиманского в Одесской области.