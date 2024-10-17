«Оператор-ас российского беспилотника группировки войск “Запад” снайперскими сбросами сжёг украинский танк на харьковском направлении. Российский ударный коптер, преодолев радиоэлектронную защиту противника, вбросил специальный противотанковый зажигательный боеприпас под так называемый противодроновый “мангал”, защищавший танк ВСУ. Расчёт российского ударного БПЛА произвёл два удачных сброса боеприпасов на цель. В конечном итоге боекомплект вражеского танка сдетонировал, и танк был полностью уничтожен, что подтверждено кадрами объективного контроля», — рассказал собеседник агентства.