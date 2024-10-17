Российские десантники уничтожили танк Leopard на границе Курской области

Бойцы группировки войск «Север» успешно нанесли удар по немецкому танку Leopard, который находился в украинской бронегруппе у границы с Курской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника артиллеристского подразделения, известного под позывным «Нева».