Бойцы группировки войск «Север» успешно нанесли удар по немецкому танку Leopard, который находился в украинской бронегруппе у границы с Курской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника артиллеристского подразделения, известного под позывным «Нева».
«В ходе подготовки наступления разведчиками была обнаружена техника. Это были танки Leopard в районе населенного пункта Беловоды. Соответственно, приняли меры, отработали и уничтожили один танк», — сказал «Нева».
Уничтожение немецкого танка дало понять противостоящим силам, что их бронегруппа была обнаружена, усложняя тем самым их дальнейшие манёвры. По словам «Невы», для ликвидации Leopard российскими артиллеристами были использованы четыре снаряда.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины лишились почти 40 танков Leopard с начала специальной военной операции. При контрнаступлении в 2023 году Киев потерял 11 боевых машин Leopard производства ФРГ в модификациях 2А4 и 2А6.