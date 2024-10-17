Участники СВО из Комсомольска-на-Амуре получают землю

Участки могут получить участники СВО — военнослужащие и лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, а также проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии и имеющие специальные звания полиции. Указанные категории граждан должны быть удостоены звания Героя РФ или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий.