Участники СВО из Комсомольска-на-Амуре получают землю

Участники специальной военной операции подали первые заявления на получение земельных участков в Комсомольске-на-Амуре. земля предоставляются в собственность на безвозмездной основе для строительства домов, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участки могут получить участники СВО — военнослужащие и лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, а также проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии и имеющие специальные звания полиции. Указанные категории граждан должны быть удостоены звания Героя РФ или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий.
Также это могут быть члены семьи участника специальной военной операции, погибшего (умершего) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного им в ходе специальной военной операции.
Чтобы подать заявку, необходимо встать на учет в Минимущества Хабаровского края в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. После постановки на учет обратиться в управление архитектуры и градостроительства администрации Комсомольска-на-Амуре по адресу: ул. Кирова, 41 каб.320, тел. 8 (4217) 522−830, 522−831, 522−833.