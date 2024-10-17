Минобороны заявило о захвате штурмовиками смартфонов офицеров ВСУ под Угледаром

По словам штурмовиков, забрать трофеи непросто, так как противник пытается вести артиллерийский огонь и закидывать оставленные позиции сбросами с дронов. «Они уничтожают потом “птичками” свои позиции, где пулеметные гнезда были. Если отбиваем, то стараются их уничтожить, чтобы мы не забрали трофеи», — рассказал стрелок штурмовой группы с позывным Зенит.