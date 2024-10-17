Минобороны заявило о захвате штурмовиками смартфонов офицеров ВСУ под Угледаром

«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск “Восток” из Приморья, выбивая формирования ВСУ с новых позиций под Угледаром, находят брошенное украинскими боевиками вооружение западного производства. В числе трофеев — смартфоны украинских боевиков, в том числе офицеров. Эти трофеи штурмовики передадут специалистам, которые извлекут из них всю полезную информацию», — сказали там.
По словам штурмовиков, забрать трофеи непросто, так как противник пытается вести артиллерийский огонь и закидывать оставленные позиции сбросами с дронов. «Они уничтожают потом “птичками” свои позиции, где пулеметные гнезда были. Если отбиваем, то стараются их уничтожить, чтобы мы не забрали трофеи», — рассказал стрелок штурмовой группы с позывным Зенит.
Действия штурмовых групп в режиме реального времени корректирует командир подразделения, видя картину боя, транслируемую с камеры БПЛА.