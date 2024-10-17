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Минобороны заявило о поражении «Осой» двух разведывательных БЛА ВСУ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» группировки войск «Днепр» уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Оса-АКМ” ВДВ группировки войск “Днепр” уничтожил два разведывательных беспилотника ВСУ», — говорится в сообщении.

Начальник расчета с позывным Капель рассказал, что его экипаж работает преимущественно ночью. «Потому что сложнее прикрывать машину во время работы», — пояснил он.

В Минобороны отметили, что военнослужащие расчета ЗРК «Оса» подразделения противовоздушной обороны группировки осуществляют круглосуточное дежурство в своей зоне ответственности и выполняют задачи по воздушному прикрытию мест дислокации подразделений, личного состава и сосредоточения техники.