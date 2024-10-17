Минобороны заявило о поражении «Осой» двух разведывательных БЛА ВСУ

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Оса-АКМ” ВДВ группировки войск “Днепр” уничтожил два разведывательных беспилотника ВСУ», — говорится в сообщении.
Начальник расчета с позывным Капель рассказал, что его экипаж работает преимущественно ночью. «Потому что сложнее прикрывать машину во время работы», — пояснил он.
В Минобороны отметили, что военнослужащие расчета ЗРК «Оса» подразделения противовоздушной обороны группировки осуществляют круглосуточное дежурство в своей зоне ответственности и выполняют задачи по воздушному прикрытию мест дислокации подразделений, личного состава и сосредоточения техники.