Минобороны заявило об уничтожении живой силы ВСУ в курском приграничье

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск “Север” при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты и живую силу ВСУ», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что артиллеристы работают в тесном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов. "Дроны-разведчики обнаруживают вражеские укрытия, технику и местоположение личного состава ВСУ. После передачи точных координат артиллеристы приступают к уничтожению противника.
Артиллеристы работают в любое время суток и в любую погоду. Для этого позиции оборудованы ночными артиллерийскими прицельными приспособлениями", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны РФ рассказали, что дальность стрельбы 122-мм гаубиц Д-30 составляет более 15 километров, при этом они способны производить до восьми выстрелов в минуту. «Гаубица предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника, находящейся в окопах, блиндажах и землянках, а также для разрушения и подавления бронированной техники. Затишье между выстрелами минимальное. Высокая сплоченность артиллеристов позволяет выполнять задачи друг друга в экстренных ситуациях», — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в Минобороны РФ отметили отсутствие проблем со снарядами в подразделениях. «Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки», — говорится в сообщении.