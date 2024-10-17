Минобороны заявило об уничтожении живой силы ВСУ в курском приграничье

В Минобороны РФ рассказали, что дальность стрельбы 122-мм гаубиц Д-30 составляет более 15 километров, при этом они способны производить до восьми выстрелов в минуту. «Гаубица предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника, находящейся в окопах, блиндажах и землянках, а также для разрушения и подавления бронированной техники. Затишье между выстрелами минимальное. Высокая сплоченность артиллеристов позволяет выполнять задачи друг друга в экстренных ситуациях», — заявили в военном ведомстве.