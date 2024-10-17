Пленный сотрудник ТЦК боится, что его сына мобилизуют на Украине

Бывший сотрудник районного ТЦК (Территориальная комиссия по комплектованию и социальной поддержке) Киевской области Руслан Тагеев попал в плен. Он поделился с журналистами РИА Новости своими страхами.
Мужчина переживает, что пока находится в плену, его сына мобилизуют в армию Украины. Парню исполнилось 25 лет — это минимальный возраст мобилизации в стране. Он работает врачом-хирургом, поэтому его могут на тронуть.
«Он в любом случае не будет воевать. Он дал клятву Гиппократа, думаю, он будет держаться таких взглядов», — отметил Тагеев.
Он добавил, что даже если его сына мобилизуют, парень сделает правильный выбор. А именно — сдастся в плен ВС РФ и будет продолжать лечить, а не убивать людей.
Ранее российские разведчики взяли в плен офицера Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Он рассказал, где находится украинский командный пункт.