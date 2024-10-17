Военнослужащие группировки «Центр» рассказали о штурме Желанного в ДНР

«Военнослужащие штурмового подразделения с позывными “Химик”, “Шрам”, “Ака” прошли по местам недавних боев в населенном пункте Желанное и рассказали о том, как выбивали с населенного пункта боевиков ВСУ. Невзирая на сложные условия ведения штурма в населенном пункте с засевшими в домах всушниками», — сообщили в МО.
В ведомстве отметили, что одной из главных задач была эвакуация мирных жителей, оставшихся в населенном пункте. Военнослужащим удалось подавить огневые точки и засевшие в домах пулеметные расчеты, препятствующие продвижению российских штурмовых групп, и установить флаг России на административном здании Желанного.
«Прямой бой был, тяжелый… Самое тяжелое — это, наверное, FPVшки, которые не дают так просто штурмовать», — рассказал «Химик».
По его словам, мирных жителей населенного пункта российские военные размещали в безопасных местах, сейчас их уже эвакуировали. При этом местные жители оказывали помощь российским бойцам — например, заряжать рации солнечными батареями.
«Каждый дом, бывало, что часами проходили 20, 15 метров, потому что… постоянно открывали огонь они (ВСУ — ред.), мы постоянно перестреливались… Меняли дома, потому что они их просто сжигали FPVшками. Именно с зажигательной смесью. В одном поживешь денек-другой — все, сожгли. Следующий. И вот так переходили, там ни одного целого дома не осталось. Потом уже штурмовать начали», — отметил «Химик».