Военнослужащие группировки «Центр» рассказали о штурме Желанного в ДНР

«Каждый дом, бывало, что часами проходили 20, 15 метров, потому что… постоянно открывали огонь они (ВСУ — ред.), мы постоянно перестреливались… Меняли дома, потому что они их просто сжигали FPVшками. Именно с зажигательной смесью. В одном поживешь денек-другой — все, сожгли. Следующий. И вот так переходили, там ни одного целого дома не осталось. Потом уже штурмовать начали», — отметил «Химик».