Киллер Труновской ОПГ вернулся с СВО обратно в Новосибирск

Известно, что киллер был осужден еще в 2011 году за участие в преступном сообществе, хранение оружия и совершение четырех убийств. Новосибирский областной суд дал ему 17 лет тюремного заключения, однако участие в СВО позволило Дмитрию досрочно выйти на свободу после 14 лет заключения.