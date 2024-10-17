Военнослужащий из Иркутской области Алексей Харитонов погиб в зоне СВО

В 2023 году Алексея Харитонова отправили в зону СВО, где он служил в должности командира отделения. Во время выполнения боевого задания неоднократно был ранен и контужен. После лечения вернулся на передовую. Летом 2024 года его наградили «Медалью за отвагу» и «Орденом Мужества». В ходе боя 7 октября 2024 года Алексей Харитонов погиб. Ему было 47 лет.