Военнослужащий из Иркутской области Алексей Харитонов погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Иркутской области Алексей Харитонов погиб в зоне специальной военной операции в ходе боя. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрация Осинского муниципального района.
«Алексей Харитонов родился в селе Усть-Алтан. После окончания школы его призвали в армию. Службу проходил в ракетных войсках стратегического назначения в Челябинской области. После увольнения проживал в совхозе “Усть-Алтанский” и работал механизатором», — рассказали АиФ-Бурятия в администрации.
С 2002 года служил в полиции в Боханском районе. Затем его перевели в отдел Вневедомственной охраны Ленинского округа Иркутска, откуда ушёл на пенсию по выслуге лет и устроился в охранное агентство.
В 2023 году Алексея Харитонова отправили в зону СВО, где он служил в должности командира отделения. Во время выполнения боевого задания неоднократно был ранен и контужен. После лечения вернулся на передовую. Летом 2024 года его наградили «Медалью за отвагу» и «Орденом Мужества». В ходе боя 7 октября 2024 года Алексей Харитонов погиб. Ему было 47 лет.
В сердцах родных Алексей Харитонов останется добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. Церемония прощания с погибшим состоялась 16 октября в родном селе.