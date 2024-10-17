«Ночные охотники» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Российские военные ликвидировали бронетехнику Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли экипажи вертолётов Ми-28НМ («Ночной охотник») составе смешанной тактической группы. Были использованы авиаракеты.
«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
После нанесения удара военные выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник») ликвидировал личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины в Курской области.