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«Ночные охотники» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Были использованы авиаракеты.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные ликвидировали бронетехнику Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли экипажи вертолётов Ми-28НМ («Ночной охотник») составе смешанной тактической группы. Были использованы авиаракеты.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

После нанесения удара военные выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник») ликвидировал личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины в Курской области.