Бойцам СВО из Соликамска обеспечат бесплатную экипировку

В Соликамском городском округе ввели новую меру поддержки для мужчин, заключивших контракт с минобороны РФ. Теперь каждый соликамец, который оправляется в зону СВО, получит бесплатно необходимую экипировку. Об этом в социальных сетях сообщил глава округа Александр Русанов.