Бойцам СВО из Соликамска обеспечат бесплатную экипировку

В Соликамском городском округе ввели новую меру поддержки для мужчин, заключивших контракт с минобороны РФ. Теперь каждый соликамец, который оправляется в зону СВО, получит бесплатно необходимую экипировку. Об этом в социальных сетях сообщил глава округа Александр Русанов.
«Вводим новую меру поддержки нашим защитникам. Помимо 100 тысяч рублей, которые выплачиваются при заключении контракта, ребята получат необходимую экипировку», — уточнил Русанов.
В комплект входит: термобелье, зимний и демисезонный костюмы, обувь, носки, перчатки, подшлемник, шапка, термос, мультитул, комплект для защиты суставов, вещмешок и спальный мешок-одеяло.