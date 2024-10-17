Средства ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников ВСУ над регионами России

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что силами ПВО было перехвачено шесть БПЛА над территорией Орловской области, еще четыре украинских беспилотника над территорией Курской области и три — над Брянской областью.
В этот день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении трех БПЛА над Орловской областью.
Также ночью 17 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией региона. Пострадавших и разрушений в результате попытки атаки не было.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.