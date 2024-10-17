CNN рассказал о тактике ВСУ при атаке дронами вглубь России

О применении Украиной дронов «Лютый» российские военкоры и телеграм-каналы сообщают с начала этого года. На прошлой неделе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии со сбитым над регионом «Лютым» (он назвал его «дешевой копией» турецкого Bayraktar). По его словам, обломки беспилотника упали вдали от населенных пунктов и не причинили вреда местным жителям и инфраструктуре.