Воронежцам рассказали, где были сбиты беспилотники в ночь на 17 октября

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в утренней сводке Министерства обороны РФ в четверг, 17 октября. Было сбито:
- шесть БПЛА над территорией Орловской области;
- четыре — над территорией Курской области;
- три — над территорией Брянской области.
В Воронежской области режим опасности атаки БПЛА был объявлен в 19:36 среды, 16 октября. Отбой последовал в 4:14. Информации о сбитых дронах за это время не поступало.
В ночь на среду, 16 октября, в регионе обнаружили и подавили беспилотник. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. В тот же день в одном из сел Каширского района был обнаружен предмет, схожий с БПЛА.