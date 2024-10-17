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Воронежцам рассказали, где были сбиты беспилотники в ночь на 17 октября

Атакованы соседние регионы.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в утренней сводке Министерства обороны РФ в четверг, 17 октября. Было сбито:

  • шесть БПЛА над территорией Орловской области;
  • четыре — над территорией Курской области;
  • три — над территорией Брянской области.

В Воронежской области режим опасности атаки БПЛА был объявлен в 19:36 среды, 16 октября. Отбой последовал в 4:14. Информации о сбитых дронах за это время не поступало.

В ночь на среду, 16 октября, в регионе обнаружили и подавили беспилотник. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. В тот же день в одном из сел Каширского района был обнаружен предмет, схожий с БПЛА.