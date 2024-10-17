Под Волгоградом семьям четырех героев вручили ордена Мужества

Накануне, 16 октября, в Михайловке Волгоградской области родственникам погибших в СВО героев передали ордена Мужества. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, высокие награды присвоили посмертно за храбрость и стойкость.
— Жизнь и подвиги Сергея Володина, Алексея Голубчика, Романа Объедкова и Романа Васильева всегда будут напоминанием о том, что настоящая доблесть не требует признания, но требует мужества, — отметил глава городского округа Александр Тюрин.
Родные не сдерживали слезы, вспоминая о героях, которые защищали Родину ценой своих жизней. Ордена вручили матерям и женам защитников.