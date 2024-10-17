Прятал взрывчатку в шине авто: В Ростове осудили болтливого шпиона за подготовку теракта

Потенциального сообщника Дмитрий увидел, можно сказать, в совершенно случайном в его жизни человеке. Как-то, бродя по Бердянску, мужчина столкнулся со знакомым, с которым несколько лет назад работал на одной из баз отдыха. Предложил выпить кофе. И вот за столиком Денис как на духу выложил, чем занимается в свободное время. А после стал уговаривать присоединиться к нему. Приятель ответил категорическим отказом, да еще и пригрозил пожаловаться «куда надо». На том и разошлись.