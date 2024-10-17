Прятал взрывчатку в шине авто: В Ростове осудили болтливого шпиона за подготовку теракта

В Южном Окружном военном суде Ростова-на-Дону к серьезному сроку приговорили 31-летнего мужчину. Было доказано, что обвиняемый шпионил в пользу Украины и хранил в тайнике взрывчатку, планируя устроить теракт. К счастью, силовики помешали этому плану осуществиться.
ПЕРЕГОВОРЫ В КАФЕ.
31-летний Денис жил с гражданской женой на съемной квартире в Бердянске. Мужчина работал водителем, а в свободное время «помогал» соседнему государству.
— В суде установлено, что два года назад мужчина стал членом террористического сообщества, выразив готовность участвовать в подготовке и совершении терактов на территории Запорожской области, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. — А со временем занимался подбором лиц для участия в сообществе и собирал сведения об окружающей обстановке.
Источник издания сообщил, что Денис постоянно расспрашивал знакомых о том, как те относятся к политической обстановке, и то и дело пытался вывести приятелей на разговор о России. А еще фотографировал улицы, здания и дороги. Пару раз даже попытался завербовать окружающих. Правда, неудачно.
Потенциального сообщника Дмитрий увидел, можно сказать, в совершенно случайном в его жизни человеке. Как-то, бродя по Бердянску, мужчина столкнулся со знакомым, с которым несколько лет назад работал на одной из баз отдыха. Предложил выпить кофе. И вот за столиком Денис как на духу выложил, чем занимается в свободное время. А после стал уговаривать присоединиться к нему. Приятель ответил категорическим отказом, да еще и пригрозил пожаловаться «куда надо». На том и разошлись.
ТАЙНИК В ШИНЕ.
Денис почти забыл о встрече и занимался своими делами. Так, в гараже припрятал автомобильную шину, начиненную взрывчаткой. Ее он получил от одного из членов террористического сообщества. Позже признается, что планировал теракт, но где и когда, еще не придумал.
А тем временем приятель Дениса все же выполнил угрозу. О том диалоге в кафе он рассказал правоохранителям.
Дениса задержали и в его отношении возбудили уголовные дела сразу по трем статьям: «Участие в террористическом сообществе», «Содействие террористической деятельности», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств».
— Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима, — добавили в пресс-службе областной прокуратуры. — В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.