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«Тойоту» передали в зону СВО: хабаровчанина наказали за повторное вождение в нетрезвом виде

Хабаровские судебные приставы отправили машину пьяного водителя в зону СВО.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровские судебные приставы конфисковали автомобиль у мужчины, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Транспорт передали в зону специальной военной операции. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Житель краевой столицы был привлечен к административной ответственности. Его наказали штрафом и лишили прав на полтора года. Однако мужчина снова сел за руль пьяным. Теперь его привлекли к уголовной ответственности по статье УК РФ.

«Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ и лишение прав на два года. Также автомобиль был конфискован в пользу государства», — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Судебные приставы начали исполнительное производство. Хабаровчанин не хотел добровольно передавать машину. Приставы выяснили его адрес и объяснили, что сокрытие автомобиля приведет к серьезным последствиям. В итоге Toyota Rav 4 была конфискована и передана в воинскую часть для отправки в зону СВО.