Текслер поднял выплату контрактникам до двух миллионов рублей

«Нет сегодня более важной задачи для каждого из нас, чем помощь нашей армии, нашим бойцам и членам их семей. Мы будем оказывать им всю возможную поддержку. Неоднократно увеличивали размер выплаты, и теперь ее размер составляет два миллиона рублей».