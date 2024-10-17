Текслер поднял выплату контрактникам до двух миллионов рублей

«Нет сегодня более важной задачи для каждого из нас, чем помощь нашей армии, нашим бойцам и членам их семей. Мы будем оказывать им всю возможную поддержку. Неоднократно увеличивали размер выплаты, и теперь ее размер составляет два миллиона рублей».
Соответствующий законопроект был принят на заседании Заксобрания Челябинской области. Увеличенный размер выплаты смогут получить те, кто заключил контракт с Минобороны РФ до 31 декабря 2024 года.
Выплата в 2 млн рублей состоит из 1,5 млн — региональная часть, 400 тысяч — федеральная часть и 100 рублей — от муниципалитета.