В Татарстане появилась Ассоциация ветеранов СВО

В состав организации вошла руководитель Государственного фонда «Защитники Отечества» в регионе Гузель Удачина. Представителем ассоциации стал генерал-майор Владимир Майстренко. Он является ветераном боевых действий первой чеченской компании, в Сирии и Грузино-Абхазском конфликте. На собрании утвердили устав новой организации, рабочую группу и ревизионную комиссию.