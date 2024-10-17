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В Татарстане появилась Ассоциация ветеранов СВО

Ее возглавил генерал-майор Владимир Майстренко.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане появилась Ассоциация ветеранов СВО для оказании помощи в социальной адаптации. Соответствующее решение было принято в отделении ДОСААФ республики.

В состав организации вошла руководитель Государственного фонда «Защитники Отечества» в регионе Гузель Удачина. Представителем ассоциации стал генерал-майор Владимир Майстренко. Он является ветераном боевых действий первой чеченской компании, в Сирии и Грузино-Абхазском конфликте. На собрании утвердили устав новой организации, рабочую группу и ревизионную комиссию.

Напомним, в столице Татарстана 21 октября откроют Дом БРИКС. Он появится в ТЦ «Корстон».