Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артисты Иркутского драмтеатра поддержали бойцов СВО концертами в прифронтовой зоне

Артисты Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова выступили с концертами для военнослужащих в зоне проведения Специальной военной операции.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В общей сложности артисты дали 7 импровизированных концертов в прифронтовой полосе на Авдеевском направлении и в военном госпитале в Волгограде.

Выступления артистов увидели около 300 солдат и офицеров.

В Приангарье продолжается активная поддержка участников СВО и их семей.

4 ноября на сцене Иркутского областного музыкального театра им. Загурского состоится благотворительный концерт «Сибирское братство. Своих не бросаем!», средства от которого направят на поддержку бойцов.

В концерте примут участие творческие коллективы и солисты Иркутской области, а также заслуженная артистка России Варвара.

театр