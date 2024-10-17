Артисты Иркутского драмтеатра поддержали бойцов СВО концертами в прифронтовой зоне

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В общей сложности артисты дали 7 импровизированных концертов в прифронтовой полосе на Авдеевском направлении и в военном госпитале в Волгограде.
Выступления артистов увидели около 300 солдат и офицеров.
В Приангарье продолжается активная поддержка участников СВО и их семей.
4 ноября на сцене Иркутского областного музыкального театра им. Загурского состоится благотворительный концерт «Сибирское братство. Своих не бросаем!», средства от которого направят на поддержку бойцов.
В концерте примут участие творческие коллективы и солисты Иркутской области, а также заслуженная артистка России Варвара.