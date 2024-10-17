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Подполье: солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении

ГЕНИЧЕСК, 17 окт — РИА Новости. Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, так как им не хватает офицеров и боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.

Источник: Reuters

«По словам украинских военных, им нечем защищать свои позиции “от русских танков”, потому что все имеющиеся резервы и вооружение киевский режим бросил в Курскую область», — сказал он.

По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боекомплекта, а в частях процветает дезертирство.

По информации российского Минобороны, за минувшие сутки группировка «Запад» нанесла поражение восьми украинским бригадам в районах Купянска и сел Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское в ДНР. ВСУ потеряли в этих боях более 460 человек убитыми и ранеными и девять единиц техники.

Группировка «Север» в то же время нанесла поражение формированиям противника в районах Липцов, Русской Лозовой и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Там потери ВСУ составили примерно 45 солдат и три гаубицы. Уничтожены также склады беспилотников и боеприпасов.