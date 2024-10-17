«По словам украинских военных, им нечем защищать свои позиции “от русских танков”, потому что все имеющиеся резервы и вооружение киевский режим бросил в Курскую область», — сказал он.
По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боекомплекта, а в частях процветает дезертирство.
По информации российского Минобороны, за минувшие сутки группировка «Запад» нанесла поражение восьми украинским бригадам в районах Купянска и сел Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское в ДНР. ВСУ потеряли в этих боях более 460 человек убитыми и ранеными и девять единиц техники.
Группировка «Север» в то же время нанесла поражение формированиям противника в районах Липцов, Русской Лозовой и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Там потери ВСУ составили примерно 45 солдат и три гаубицы. Уничтожены также склады беспилотников и боеприпасов.